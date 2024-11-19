أكد مدرب المنتخب السعودي رينارد، أن لاعبي الأخضر جاهزون لمواجهة إندونيسيا اليوم (الثلاثاء) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهدفنا تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي: «مستعدون لمباراة إندونيسيا.. وأتمنى التوفيق للجماهير الإندونيسية ولكن ليس اليوم».وأضاف قائلا: «ما زالت المجموعة مفتوحة على الاحتمالات كافة، وتبقى خمس مباريات والفارق النقطي ليس ببعيد، نتذكر مباراة الذهاب في جدة، التي انتهت 1/‏1، كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء، ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وهي المطلوبة في مثل هذه المباريات لتحقق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث».وتطرق رينارد لمشواره التدريبي مع الأخضر: «ثلاث سنوات ونصف كنت مدرباً للمنتخب السعودي، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعاً للكرة السعودية، والدوري يعتبر تنافسياً، وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري، العودة ليست صعبة بالنسبة لي، واللاعبون يعرفون ما نريد، وأعرف إمكانات اللاعبين جيداً، والآن نحن نريد صنع قصة جديدة، واليوم لدينا مباراة مهمة ونتطلع للانتصار بها والحصول على النقاط الثلاث».وعن الغيابات في الأخضر رد بقوله: «مهند الشنقيطي لم يستطع المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية، ما زال غير جاهز ومن الصعب المخاطرة به، أما فيصل الغامدي فهو جاهز وغادر في نهاية المباراة الماضية بسبب التعب والإرهاق جراء السفر ساعات طويلة، ولكن واثق اليوم أنه جاهز وسيقدم مباراة جيدة كما ظهر بشكل رائع أمام أستراليا في المباراة الماضية».من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحمدان، أن مواجهة إندونيسيا ليست بالسهلة، مشيراً إلى أنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.وقال في المؤتمر الصحفي: «سالم الدوسري لاعب مهم، والكل يعرف قيمته الفنية، ولدينا غيابات أخرى، ومن سيشارك سيكون قادراً على خدمة المنتخب الوطني، وفي ما يخص التسجيل يبقى التوفيق من الله».واختتم حديثه بقوله: «بالنسبة لمشاركتي في مركز المهاجم غير الصريح ليست جديدة علي، بل هذا المركز الذي أحب أن أتواجد فيه، وأسعى لتنفيذ المهمات المطلوبة كافة».يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والمنتخب الإندونيسي يتواجد في المركز الأخير بثلاث نقاط.