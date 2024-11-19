لم يكسر أي لاعب سعودي خصوصاً في خانة خط المقدمة من المهاجمين الرقم التاريخي والكبير لمهاجم منتخبنا الوطني الدولي المعتزل طلال المشعل الذي ينفرد بصدارة الترتيب في زيارة شباك المنتخب الإندونيسي بـ6 أهداف، «أشكال وألوان» على طريقته الخاصة التي تروق له، كونه كان أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم الذين أنجبتهم الكرة السعودية، إذ يأتي ياسر القحطاني: 3، يسري الباشا: 2، يوسف السالم: 2، إبراهيم سويد: 2، محمد نور: 1، محمد الشلهوب: 1، أحمد الدوخي: 1، عبدالعزيز الجنوبي: 1، حسين عبدالغني: 1، سعد الحارثي: 1، فهد المولد: 1، مصعب الجوير: 1.ومن خلال لغة الأرقام والإحصاءات بين منتخبي السعودية وإندونيسيا اللذين سيلتقيان اليوم (الثلاثاء)، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2026، رصدت «عكاظ» أرقام الهدافين من نجوم منتخبنا على مدار المواجهات التي جمعت الأخضر والأحمر، وانفرد المشعل في الصدارة وكل اللاعبين بعده.