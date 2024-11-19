يعتبر المنتخب السعودي تاريخياً «كعبه عالي» على نظيره الإندونيسي من خلال جميع المناسبات القارية واللقاءات الودية التي جمعتهما، إذ انتهى لقاءان بالتعادل، واحد إيجابي وآخر سلبي، أما باقي المباريات فخضراء اللون.وتشكل مواجهة منتخبنا الوطني الأول أمام إندونيسيا أهمية كبرى للاخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2026، حيث سيقام اللقاء على ملعب جيلورا بونج كانو، الذي يتسع لقرابة 80 ألف مشجع، إذ يسعى الصقور الخضر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.