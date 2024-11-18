ينطلق رسمياً بعد عشرة أيام -وتحديداً 29 نوفمبر الجاري- سباق «سال جدة جي تي 2024»، وهو سباق ليلي لمدة يومين يضم سباقين من أشهر سباقات السيارات في العالم؛ سباق «تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك»، وهو سباق للتحمل يستمر ستّ ساعات لمسافة 1000 كيلومتر، ما يجعله أطول سباق على الحلبات في تاريخ المملكة، والسباق الثاني سلسلة «سباقات جي تي4 الأوروبية».وأكملت حلبة كورنيش جدة (أسرع حلبة شوارع في العالم) استعداداتها النهائية لاستقبال سباق «سال جدة جي تي 2024»، الذي يعد بطولة جديدة تنضم إلى جملة البطولات العالمية التي تقام على أرض المملكة.ويتكون سباق «تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك» من أربع فئات؛ الأولى فئة برو ويتنافس فيها سائقو النخبة والفرق من أجل الفوز، والفئة الثانية الذهبية وهي فئة تنافسية تسعى لتنمية مواهب السائقين، والفئة الثالثة الفضية تضم مزيجاً من السائقين المبتدئين وشبه المحترفين، والفئة الرابعة البرونزية ويشارك فيها مزيج من السائقين المحترفين والمواهب الصاعدة لاكتساب الخبرة، كما يشارك في هذا السباق مجموعة كبيرة من أهم السائقين والصانعين في العالم، من أبرزهم؛ بورشه، وأستون مارتن، وفيراري، ولامبورغيني، وماكلارين، ومرسيدس AMG، وBMW إم سبورت، وأودي سبورت، وفورد.بينما تتكون سلسلة سباقات «جي تي4 الأوروبية» من ثلاث فئات فضيه، برو AM، وAM.وتدفع سباقات جي تي للتحمل كلاً من السائقين والسيارات إلى حدودها القصوى، إذ تتميز بوجود ثلاثة سائقين يتناوبون على القيادة، على سيارات رياضية عالية الأداء، تمتاز بالقوة والمتانة، ويتطلب الفوز بهذه السباقات، العمل الجماعي الدقيق، والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة العالية على التكيف مع التقلبات التي تحدث في المضمار أو على السيارات.الجدير بالذكر أن سباقات جي تي ظهرت للمرة الأولى في العام 1950، وفي العام 1960 شاركت في السباق مجموعة من أشهر السيارات الرياضية عالية الأداء مثل: فيراري 250 GTO، وشيلبي كوبرا، ما زاد من شعبية السباق، وجعله مضماراً تتنافس من خلاله مصانع السيارات لاختبار سياراتها الرياضية عالية الأداء، وفي العام 1990 ظهرت سباقات GT1 وGT2 ما جعل السباقات أكثر تنافسية، وفي العام 2006 انضمت فئة GT3 إلى البطولة ما زاد من قوة وشهرة هذه السباقات، وفي العام 2019 تحولت سباقات جي تي إلى سباقات عالمية مع انطلاق سباق تحدي فاناتيك جي تي العالمي.