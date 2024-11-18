تشهد الرياض الأربعاء إقامة التصفيات النهائية لبطولة «لونجين» العالمية لقفز الحواجز التي ستستمر حتى السبت القادم، بمشاركة أفضل فرسان العالم.وستقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، حيث تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبدالله المالي.وتعد جولات «لونجين» سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز، وانطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.وستشهد التصفيات النهائية منافسات «الفردي» بعد أن تأهل لها أبطال جميع الجولات السابقة، فيما ستكون هناك منافسات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على صعيد الفرق، قبل الحدث المرتقب «نهائي الرياض» السبت القادم.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد حرص الاتحاد على تنظيم واستضافة أكبر البطولات وأعرقها في جميع رياضات الفروسية، وقال: «نستضيف اليوم التصفيات النهائية من بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز التي ستشهد منافسات قوية بين الفرسان المشاركين في الفردي والفرق».وزاد: «قرر الاتحاد إضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، وستشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات السعوديين، ما يمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم».وأضاف: «هذه الاستضافات ستعود بالنفع الكبير على كافة الكوادر السعودية العاملة في قطاع رياضة الفروسية، حيث سيعمل أبناؤنا وبناتنا بجانب الكوادر الأجنبية في جميع مرافق البطولة، ما سيسهم في تعزيز معرفتهم وقدرتهم على المساهمة في تنظيم البطولات العالمية».ونوّه رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الفروسية من القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة.وستشهد البطولة إقامة فعاليات مختلفة وعروض متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات تتناسب مع أفراد العائلة كافة.