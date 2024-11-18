أطلق الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية بالتعاون مع الكلية التطبيقية بجامعة المجمعة برنامج دبلوم (الإدارة الرياضية والترويحية) ليكون ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 1446 وتم تصميم هذا البرنامج كدبلوم متوسط لمدة سنتين (أربعة فصول دراسية) لتزويد الدارسين بالمعارف والمهارات التي تمكّن من العمل الإداري في قطاعات متعددة، مثل: الأندية الرياضية، ومراكز الأنشطة الترويحية، ومراكز اللياقة البدنية والصحية، والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، والصحافة الرياضية، وإدارة المنشآت الرياضية.وهدف ورسالة البرنامج إكساب وتنمية الدارسين بالمعارف والمهارات والقيم لتمكينهم من احترافية وتطوير مستوياتهم المهنية لمواكبة المستجدات العلمية والتطبيقية في الإدارة الرياضية والترويحية.يذكر أن الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية قدم (35) من الدورات وورش العمل بعدد مستفيدين أكثر من 6,000 مستفيد بتقديم معلومات عن أساسيات الرياضة، وأهميتها للصحة العامة، وكيفية دمجها في الحياة اليومية كما نظم الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية (37) من الفعاليات، شارك فيها 11,000 مستفيد وأكثر ساهمت في دمج مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في الأنشطة الرياضية، وخلق بيئة داعمة لممارسة الرياضة، كما قدم (33) مسابقة ثقافية رياضية شارك فيها أكثر من 76,000 ألف مستفيد.