أوضح الإعلامي الرياضي سيزار ميرلو عبر حسابه في منصة إكس أن لاعب الهلال البرازيلي نيمار جونيور وافق على العودة إلى فريق سانتوس البرازيلي في يناير 2025. وقال في تغريدته على منصة «X»: «نيمار جاهز للعودة إلى سانتوس. النادي الذي ظهر فيه لأول مرة»، وأضاف: «لديه بالفعل اتفاق مع لاعب كرة القدم البالغ من العمر 32 عامًا».والآن يتم العمل على إنهاء عقد الهلال، والفكرة هي الإعلان عنه فور انتهاء البطولة التي شهدت عودة بيكسي إلى الفئة العليا.وخلال تجربته مع «الزعيم» القصيرة نتيجة إصابته بالرباط الصليبي فإن نيمار شارك مع الهلال في 7 مواجهات عبر كل المسابقات، وتمكن من هز الشباك مرة واحدة فقط، وقدم 3 تمريرات حاسمة.يذكر أن عقده مع الهلال ينتهي في يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».