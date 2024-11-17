يُشارك المنتخب السعودي ‏لكرة السلة على الكراسي المتحركة تحت 23 عامًا في بطولة آسيا للشباب التي ستقام في تايلند خلال الفترة من 17 - 23 نوفمبر الجاري.ويخوض الأخضر منافسات البطولة إلى جانب ٦ منتخبات هي: تايلند (المستضيف)، والهند، والفلبين، وإيران، واليابان، وأستراليا.ويترأس البعثة السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري، وتضم نائبه يحيى العنزي، والإداري عبدالله الماضي، ومشرف الإعاقة غازي أفندي، والمعالج الطبي عبدالله نسيب، والمدرب محمد الفدا، ومساعده عمر الجابري، و10 لاعبين هم: أحمد بهاري، عدي الجربوع، جاسم الهويش، نايف آل ضعين، عبدالله الرويلي، محمد المرواني، جواد النفيعي، صالح السويلم، حسن قاصر، موسى شاجري.