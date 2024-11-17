اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ) مشاركته في فعالية «صوت اللعب» التي جرت في المعهد السعودي للموسيقى في الرياض.واستمرت الفعالية لمدة 5 أيام بدأت من الأحد، نظمها فرع وزارة الرياضة في منطقة الرياض.وشهد الجناح الخاص بالاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ) إقبالًا كبيرًا من الأطفال من 6 أعوام وحتى 11.وجاءت المشاركة من قبل الاتحاد لتفعيل مبادرة «رحلة بطل»، التي تستهدف تطوير كفاءات ممارسي الرياضة، ونشر رياضة الملاكمة والركل، وزيادة عدد ممارسيها.وقدم الركن الخاص بالاتحاد عددًا من المنشورات التعليمية لتعزيز ثقافة المجتمع بمختلف أطيافه، إضافة إلى توفير حلبة مخصصة لتعليم المبتدئين من قبل المدربين المتخصصين واللاعبين المشاركين في هذه الفعالية.يذكر أن الاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ) يستهدف من خلال مشاركاته المجتمعية تفعيل عدد من المبادرات لبناء منظومة قادرة على خدمة رياضات الملاكمة والركل، وتحقيق التميز الرياضي المستدام، بما يضمن انتشاراً للعبة على المستوى المحلي، وتحقيق نجاحات تساهم في تمثيل المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً.