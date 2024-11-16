توج وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفرس إي جي كايا ببطولة جولات الجياد العربية، بعد حصولها على أكبر عدد من النقاط خلال جولات الجياد العربية، التي أقيمت في سبع مدن خليجية وأوروبية كانت آخرها العاصمة الرياض، حيث اختتمت مساء اليوم (السبت) منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) ونظمها الاتحاد السعودي للفروسية بإشراف وزارة الرياضة، وبمشاركة 237 جواداً تمثل أرقى مرابط العالم.فيما تُوِّج المهر دي بركان بطل جولات الجياد العربية بجائزة أعلى نقاط في جميع جولات الجياد العربية، كما اختير العارض السعودي عزام القاسم كأفضل عارض في جولة الرياض النهائية للجياد العربية.وعلى صعيد جولة الرياض، تُوج الفحل ألكسندر من مربط السيد (السعودية) بلقب بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية في فئة «الأفحل»، فيما تُوجت المهرة سلطانة الثامر من مربط الثامر (قطر) بلقب بطلة جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة المهرات عن عمر سنة، والمهر عفرين الشقب من مربط الشقب (قطر) بلقب بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة أمهار عمر سنة.كما فازت المهرة شهاليل الشقب (قطر) بلقب بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة المهرات للفئة الناشئة، والمهر إل آر أنسيلمو من مربط الوجبة (قطر) بلقب بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة الأمهر الناشئة، والفرس إي جي كايا من مربط عجمان (الإمارات) بلقب بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة الأفراس.وكانت البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي في الدوحة بقطر، ثم واصلت محطاتها الخمس في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم في مسقط بعمان، مروراً بكان الفرنسية، فالكنسفارد الهولندية، وروما الإيطالية.وشاركت في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث أصبحت الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل الجولة النهائية، وبطل جميع الجولات.تأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ، والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع جهود وزارة الرياضة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.