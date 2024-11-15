قال رئيس الجولة العالمية لأبطال الخيول العربية فالح النصر: «نحن متحمسون لاختتام موسم 2024 في الرياض، المدينة التي تزخر بتاريخ الخيول العربية في تقاطع التقاليد والحداثة، أعجبنا بمستوى الخيول المقدمة طوال الموسم ونتطلع إلى تقديم الجوائز للفائزين المستحقين»، مشيداً بالجولة النهائية التي استضافتها الرياض منذ الأربعاء الماضي والتي تختتم فعالياتها السبت، والمقامة على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي «KAFD»، حيث وصفها بالحدث المذهل بكل المقاييس، وقال «تمثل جولة الرياض علامة فارقة في عالم عروض الخيل العربية الأصيلة». وأوضح النصر أن الجولة هي احتفال بالجمال المهيب للخيول العربية وتراثها الغني، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل الثقافي، واستناداً إلى قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والصدق والتميز، تعمل الجولة كمنصة لعرض النسيج الغني للثقافات والتقاليد من الدول المشاركة لجمهور عالمي.وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا، وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.وشاركت في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث كانت الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.الجدير ذكره أن الاتحاد السعودي للفروسية أنهى إنشاء أرينا جولة الرياض الختامية خلال 3 أسابيع.