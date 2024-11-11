في حوار لا يُشبه غيره، يفتح الأسطورة ماجد عبدالله قلبه لـ«عكاظ»، كاشفاً أدق تفاصيل مسيرته، بلا مواربة ولا مجاملات. يسرد ذكرياته بدءاً من حارة البغدادية التي غادرها طفلاً ولا يتذكر غير اسمها العالق في جدار ذاكرته، مروراً بحياته المبكرة في العاصمة الرياض، حيث كانت الأحلام بسيطة والكرة مجرّد أقمشة مكوّرة وأبواب المرامي مصنوعة بمزاريب الماء، قبل أن يبزغ نجمه الكروي ويصبح أسطورة تُلهب قلوب الجماهير عبر التاريخ، كل التاريخ.ويكشف ماجد عبدالله، أيقونة الكرة السعودية، لحظات لم تروَ من قبل في مسيرته. يفتح ماجد لنا صفحات من الماضي حافلة بالأحداث والمواقف المثيرة، بدءاً من اتهام صحيفة له بـ«الدم الملوث»، وما أعقبها من صدام حاد مع الإعلام، إلى ذكريات لا تُنسى عن الخلافات المتكررة مع الأمير عبدالرحمن بن سعود، رئيس نادي النصر السابق، بسبب اختلافات في الرأي وصلت لحد القطيعة لأسبوع لا أكثر؛ لأن الحب والود هو الغالب في علاقتهما التاريخية.وبصراحته التي لا تخشى الجدل، يتناول ماجد لحظات عصيبة ويميط اللثام عن حقيقة قصة جدلية عندما قرر عدم اللعب مع المنتخب في مواجهة مكاو، ما أثار عاصفة من الانتقادات، ويروي تفاصيل مثيرة عن قسوته كمدير للكرة، حين أصر على المساواة بين اللاعبين في ظروف السفر، وهي الصرامة التي لاقت انتقادات من بعض نجوم الفريق.ولا يتوقف عند ذلك؛ إذ يروي واقعة إلغاء هدف محيسن الجمعان بعد ربع ساعة من تسجيله، إثر نزول رئيس نادي الاتحاد إلى الملعب للاعتراض، في حادثة لا تزال عالقة في الأذهان. وبين هذه القصص، يكشف ماجد مواقف حاسمة جمعته بالملك فهد، وآرائه الصريحة حول صفقة رونالدو واحتراف اللاعب السعودي، وحتى عن أسطورته الكروية بيليه، وموقفه من الرئيس سعود السويلم الذي قال إنه هلالي الميول.وبين اعترافات جريئة حول اختياراته المهنية ورؤيته لمستقبل النصر، يفتح ماجد أيضاً صفحات مثيرة من حياته الشخصية؛ كارتباطه بتربية أبناء أخته المتوفاة، وتأسيسه جمعية خيرية تهتم بلاعبي كرة القدم.هذا الحوار ليس مجرد لقاء عادي، بل هو مشهد مكثف لأسطورة تتحدث عن نجاحات، مواقف صعبة، رؤى مستقبلية، وتقييمات صريحة للواقع الرياضي السعودي، بأسلوب يليق بمكانة ماجد عبدالله كرائد في تاريخ كرة القدم السعودية.• ماذا تحمل ذاكرتك من حارة البغدادية ؟•• ذكرياتي من البغدادية اسمها فقط، فأنا غادرت البغدادية وعمري 4 سنوات، وانتقلت إلى الرياض بحكم عمل والدي.• أين ماجد اليوم من التدريب رغم أنك لاعب وابن لمدرب ؟•• ماجد لا يحب التدريب لسبب معين، وهو أنه قد اكتفى من الالتزام في المواعيد والمعسكرات، لكن لو كانت مسيرتي قصيرة فربما تفرغت للتدريب مبكراً، ولدي مهارات جيدة، وقد قال لي الكثير من المدربين بأني «مشروع مدرب» ومن ضمنهم زاغالو.• ما أبرز الصفات التي ورثتها من والدك ؟•• كل صفاتي الجيدة تقريباً ورثتها منه، أخلاقياً ورثت منه الهدوء العالي، أما الصفة الرياضية فقد كان مشهوراً بضربات الرأس، وكانت شخصيتي في الملعب تشبهه كثيراً بناء على كلام أصدقائه.• لو لم تكن لاعباً فماذا ستكون ؟•• كل طفولتي وحياتي كانت مُتعلقة بكرة القدم، حتى أنني لعبت في الكرة منذ أن كانت عبارة عن أقمشة مكوّرة، وأبواب المرمى كانت «مزاريب الماء»، وكنت أُمثّل المدرسة في كل المسابقات، حتى أني أتذكر بأن الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله)، كان رئيس بعثة المنتخب الرمزي فكنت أقول له بأني سألعب معكم في المستقبل القريب، وتحديداً كنت أقصد دورة الخليج الخامسة، علماً بأني حينها لم أكن ملتحقاً في أي نادٍ، وإنما لاعب «حواري» فقط، وفعلاً تحقق الرهان والتحقت بها، على أيام دوري «عتيقة»، وقد حصلنا على كأس الدوري، ومن هنا كانت الشرارة. أما عن ماذا لو لم أكن لاعباً، فلن أستطيع تخيّل حياتي دون تلك المُستديرة.• من صاحب الفضل الأكبر - بعد الله - في نجومية ماجد عبدالله ؟•• كل مدرب جيد مر علي تعلمت منه، ولكن صاحب الفضل الأكبر المدرب العظيم بروشتش.• ما أهم منعطف في تاريخ ماجد عبدالله ؟•• التحاقي بنادي النصر السعودي.• كيف ترى مستقبل النصر هذا الموسم ؟•• متأمل بأن النصر يحسّن جهوده في بعض المواقع، وكذلك أتمنى استقرار وثبات مستوى اللاعبين الجيد، خصوصاً بعض اللاعبين الأجانب، فمثلاً في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال لم يُظهر بعض اللاعبين مع الأسف أفضل ما لديهم. وأتوقع في الموسم القادم يكون الفريق أفضل وأكثر جاهزية.• يُقال بأنك أسقطت على رئاسة سعود السويلم، علماً بأنه حقق بطولة الدوري بعد فترة انقطاع، كيف تُبرر ذلك ؟•• فهموا كلامي بغير مقصده، وتوضيحي اليوم هو أنه لا يوجد رئيس يحقق بطولة، وإنما البطولات تأتي في الأدوات الجيدة داخل الملعب، والبطولة عموماً لا تأتي بالجهد الفردي، هي منظومة متكاملة وجهود جماعية، أما عن بطولة الدوري، فقد كان النصر يحظى بمجموعة مُخيفة من اللاعبين وكان في أحسن حالاته.• إبراهيم المهيدب لم يُعطَ الصلاحيات واستقال، كيف ترى ذلك ؟•• ما حصل معه مؤسف، ولو كنت مكانه لن أقبل الرئاسة بلا صلاحيات، فنحن نرى الهلال مثلاً استفاد من اللاعبين المعتزلين في توظيف جهودهم لخدمة النادي إدارياً مثل محمد الشلهوب وفهد المفرج، على عكس ما حصل في النصر، فهم فضلوا الإيطالي على أبناء النصر، وأقول له: «أهنئك على شجاعتك بعدم قبولك الرئاسة الصُورية».• ما رأيك في قويدو حتى الآن ؟•• لا يعجبني، فهو لديه مشكلات في بلده، فلماذا تأتون به؟ أبناء النادي أولى منه، ولكن للأسف نحن لدينا «عقدة الأجنبي».• هل نجحت صفقة رونالدو فنياً مثلما نجحت إعلامياً ؟•• نعم، صفقة رونالدو حققت المُبتغى، خصوصاً خارجياً، فالنصر حقق انتشاراً كبيراً، وهو اليوم أكثر نادٍ سعودي معروف وله جماهير، أما عن مستواه فنياً مقارنة بعمره فهو جيد جداً، ولكن رونالدو لا يستطيع تحقيق شيء لوحده، فهو يحتاج فريقاً كاملاً.• مع أو ضد تجديد عقد رونالدو ؟•• بكل تأكيد، مع التجديد.. فهو الأشعة التي تجبر الناس على النظر إليها وهو ملتزم ومُحافظ على نفسه ولياقته.• من هو الأجنبي الأنجح في هذا الموسم ؟ •• ميتروفيتش في الهلال، وكذلك سافيتش ومالكوم، أيضاً في النصر أوتافيو.• لننهي الجدل.. من هو مؤسس النصر الأول ؟•• لا أعلم، فلم أكن حاضراً في وقت التأسيس، ولكنّي سمعت بأنهم مجموعة، فالبعض يقول «عيال الجبعاء»، والبعض يقول الأمير عبدالرحمن بن سعود، وأغلب القول بأنه «حسين الجبعاء وأخوه»، لكن على كل حال أنا ممتن للمؤسس لأنه أسس نادياً عظيماً.• من هو أسطورتك الكروية ؟•• بدون تفكير ولا تردد، بيليه هو أسطورتي.• ما أفضل هدف لك ؟•• مع المنتخب هدفي الثالث في نيوزيلندا عام 84م، ومع النصر رأسية الكأس ضد الهلال 1407هـ.• من أكثر نادٍ استفاد من الأخطاء التحكيمية ؟•• الجميع استفاد من الأخطاء حتى النصر، ولكن هناك أخطاء عفوية وأخرى كارثية ومقصودة مثل هدف محيسن الجمعان ضد الاتحاد في الرياض، تم إلغاء الهدف بعد ربع ساعة، بعدما نزل الدكتور عبدالفتاح ناظر (رحمه الله) إلى الملعب.• هل سالم الدوسري أحد أساطير كرة القدم السعودية ؟•• نعم، الآن لا يوجد غير سالم.• كيف ترى برنامج الاحتراف الخارجي ؟•• الاحتراف الخارجي جيد، ولكني لا أراه مناسباً للوضع الحالي في السعودية، لأن اللاعب السعودي متاح له اللعب مع الأجنبي وضد الأجنبي في دورينا، وليس بحاجة للعب في دوري رديف أو مع «الكراسي». أتمنى إتاحة الفرصة للمواطن كلاعب دون تكدس عدد كبير من الأجانب في فريق واحد، مثلما كان في عهدنا، عدد أجانب قليل والاستفادة منهم كبيرة، ونجاح سعود عبدالحميد توفيق من الله وهو لديه الطاقة والمقومات ولكنّي لا أتفق مع هذا الاتجاه.• لو كنت وزيراً للرياضة، ما أول ثلاثة قرارات تتخذها ؟•• هو قرار واحد فقط، إعطاء رئيس اتحاد كرة القدم «الحرية».• عبدالرحمن بن سعود، فيصل بن تركي، سعود السويلم.. رتّبهم حسب الأفضلية ؟•• الأسماء مُرتبة في السؤال، ولكن عبدالرحمن بن سعود لا يقارن بغيره أبداً، وهو فوق التقييم.. أما عن فيصل بن تركي وسعود السويلم، فبالطبع فيصل بن تركي أفضل بالنسبة لي لأنه نصراوي، وتاريخه مع النصر أفضل.. وحتى سعود السويلم رغم هلاليته لديه جهوده مع النصر كرئيس.• ما سبب المكالمة التي تمت بينك وبين الملك فهد (رحمه الله) في تصفيات 1994م ؟•• في الحقيقة هما مكالمتان وليست واحدة، طلب مني الملك فهد (رحمه الله) في المكالمة الأولى تقييم المدرب الهولندي روبن هاكر، فقلت له بأن المدرب لديه خطة غير مناسبة لنا في الوقت الحالي، فيبدو لي بأن الملك اقتنع برأيي وتمت إقالة المدرب، ومن ثم طلب مني الملك فهد مرة أخرى في نفس العام رأيي في المدرب الأرجنتيني سولاري لأن الجميع غير مقتنع به بعد خسارتنا من اليونان بخمسة أهداف، وقلت له بأنها أخطاء فردية ولا يتحملها المدرب، واقتنع بكلامي مرة أخرى واستمر المدرب مع المنتخب، علماً بأن الملك فهد جلبه بناء على ترشيح الرئيس الأرجنتيني له.• هل أنت من تسبب باستبعاد المدرب الهولندي لوبن هاكر ؟•• نعم، ولكن دون قصد.• لماذا رفضت المشاركة مع سامي الجابر في مباراة مكاو، وخرجت من المعسكر ؟•• بسبب إصابتي طلبت من المدرب عدم المشاركة لأنها أصلاً مباراة ضعيفة، وأنا لو لعبت لن يلعب سامي.• ما حكاية هدف ماجد على الكويت بصناعة فهد المهلل ؟•• الهدف ضد الأشقاء في الكويت كان جميلاً جداً، وأتى بذكاء وحنكة فهد المهلل، فهو لاعب لمّاح ويفهم طريقتي دون تخطيط، ومنذ الوهلة الأولى عرفت بأنها مشروع هدف.• بماذا تبرر قسوتك كمدير كرة، ولماذا لم تستمر، ولماذا بعض النجوم انتقدوك في الإعلام ؟•• أنا مُنصف ولست قاسياً، فمثلاً من غير الممكن بالنسبة لي أن أرى بعض اللاعبين في الطائرة على كراسي الدرجة الأولى والبعض الآخر على الدرجة الاقتصادية، فمن الطبيعي أن أعدل بين الجميع وأطلب منهم الانتقال للدرجة الاقتصادية، والإنصاف يُرى من وجهة نظر البعض قسوة! وسبب عدم الاستمرار بأني تفاجأت بأنهم يدعونني لمعسكر تعريفي! فلماذا لا يتعرف المدرب على اللاعبين في الملعب؟ أما عن النجوم الذين انتقدوني «فأنا لا ألبي رغبات أحد».• ما سر استمرار عشق المشجع النصراوي لماجد عبدالله، رغم وجود رونالدو ؟•• المشجع النصراوي وفيّ مع كل لاعبي النادي، بغض النظر عن المستوى والشهرة، ولا يوجد تفرقة لدينا بين النجوم.• ما قصة خلافك مع الأمير عبدالرحمن بن سعود (رحمه الله)، بسبب عبدالله الثنيان ؟•• لا أتذكر التفاصيل، ولكنّي كنت أختلف بالرأي كثيراً مع الأمير، وتصل الأمور بيننا للزعل لأكثر من أسبوع.• ما قصة برنابوك، والدم الملوث ؟•• سُئل برنابوك عن سبب كثرة التمزقات عندي، فقال ربما لدى ماجد مشكلات في أسنانه وتسبب له بعض التلوث، فكتبت إحدى الجرائد السعودية «مانشيت»: «ماجد دمه ملوث»، فسئلت في التلفزيون عن الجريدة فانتقدتهم انتقاداً قاسياً، فشكوني.• متى أسست جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وماذا تقدم ؟•• لنا الآن تقريباً سبع سنوات، الجمعية باختصار أصدقاؤها من خدموا الكرة السعودية في عام 70 - 80م، ونقدم مسار السكن والعلاج والتوظيف والتعليم، لأسرهم، فمثلاً نحن متعاونون مع الجامعة العربية المفتوحة ولدينا كل عام 60 مقعداً. وحققنا ولله الحمد نجاحات كبيرة ولا نظهرها للإعلام.• ما طريقة طلب الدعم من جمعية أصدقاء اللاعبين المحتاجين ؟•• جميع الأندية مُستفيدة، وبنود القبول حسب الاحتياجات وهي ميسرة لكل لاعب سابق. وطريقة الطلب سهلة جداً تكون من خلال التواصل على رقم الجمعية.• كيف ترى كرة القدم للنساء في السعودية، وما رسالتك للعالميات في المستطيل الأخضر ؟•• الكرة النسائية حديثة وتحتاج صبراً لنرى النتائج المأمولة، وأوصيهن «لا تستعجلن ولا تخجلن»،. أبهرني وجودهن ومتأمل بنجاحهن، فخور بكل اللاعبات وتحديداً العالميات.• من أفضل من حمى شباك المنتخب السعودي ؟•• كل حارس لديه مميزاته، وهم كُثر، والأخوان عبدالله ومحمد الدعيع هما الأفضل، وكذلك الحارس الشجاع مبروك التركي.• هل ترى بأن الدعم متساوٍ بين أندية الصندوق ؟•• لا أعلم، ولكن سمعت بأن النصر والاتحاد 70% والهلال 100%.• من أفضل مدرب في مسيرتك ؟•• زاغالو، جويل سانتانا، وفورميجا.• من المعلق الذي تستمتع بمشاهدة المباريات على صوته ؟•• فهد العتيبي، فارس عوض، وعامر عبدالله.• من الفنان الذي أطربك في غنائه للنصر ؟•• طلال مداح، في غنائه للنصر وبكل أغانيه (رحمه الله) يطربني.• لماذا لم يرتبط ماجد عبدالله بشريكة حياة ؟•• أنا مرتبط، مرتبط ببنات أختي التي توفيت وهن في الابتدائية، والآن أنا في طور تخريجهن من الجامعة، وهذا أسعد ارتباط في حياتي.• لمن تعتذر عبر هذا الحوار ؟•• أعتذر لكل من أسأت له في حياتي دون قصد.