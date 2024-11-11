أكد الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي نجم نادي الهلال نيمار أن المملكة تمتلك جميع المقومات والإمكانات اللازمة لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق. جاء ذلك خلال جولته في معرض ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في الرياض، حيث اطّلع على الخطط المستقبلية الطموحة لاستضافة بطولة كأس العالم بعد 10 أعوام، وقال: «أعتقد أن ملف ترشح المملكة هو أفضل ملف ترشح على الإطلاق من وجهة نظري، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذا المشروع الطموح وأن أساهم في نجاحه بأي طريقة ممكنة، إنه ملف ترشح استثنائي، خططت فيه المملكة لكل شيء بإتقان، لتضمن توفير أفضل تجربة للاعبين والجماهير على حد سواء». وأضاف: «صُمِّم كل شيء هنا لخدمة كرة القدم.. يراعي ملف الترشح راحة اللاعبين من خلال تجنب الرحلات الطويلة، وتقليل أوقات السفر خلال البطولة، وتسهيل التنقل بين الملاعب والفنادق، ما يمنحهم الوقت الكافي للتعافي بين المباريات وتقديم أفضل أداء ممكن»، مؤكداً أنه انبهر بالمملكة منذ اللحظة الأولى لوصوله العاصمة الرياض. وقال: «كانت لدي نظرة مختلفة تماماً قبل القدوم إلى هنا، ولكن بمجرد زيارتها سيكتشف الجميع واقعاً مختلفاً وإيجابياً كما حدث معي تماماً، لقد فوجئت بها حقاً»، كاشفاً عن أن المجتمع السعودي يبدي تقديراً واهتماماً كبيراً بمسألة وجود أبرز نجوم العالم في الدوري السعودي والعيش في المملكة، ولهذا السبب يشعر نيمار بترحاب كبير وسعادة بالغة في المملكة العربية السعودية. وقال: «أدرك تماماً أن المستقبل يحمل الأفضل وبكل تأكيد، سيرحب الدوري السعودي بالعديد من النجوم الآخرين في المستقبل. وأعتقد أن العديد من اللاعبين سيحظون بفرصة مماثلة، فمن المهم أن يعيش الجميع التجربة الرائعة التي أعيشها هنا».