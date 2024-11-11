وصل نادي الهلال إلى مركز مميز ليصبح ضمن أفضل الفرق على مستوى العالم. جاء ذلك وفقًا لتصنيف شبكة «أوبتا» المُتخصصة في الأرقام والإحصاءات، ليحقق الترتيب الـ28 عالميًّا، برصيد 91.3 نقطة، وهو مركز لم يحصل عليه في وقتٍ سابق، حيث تقدم على أندية أوروبية كبيرة في التصنيف، أمثال أندية مانشستر يونايتد، وأستون فيلا الإنجليزيين، وفياريال الإسباني، وروما الإيطالي. ويُعد الهلال هو النادي العربي الوحيد الذي دخل ضمن أفضل 30 فريقًا على مستوى العالم.وعلى صعيدٍ آخر، واصل الهلال تقديم المستويات الرائعة والفريدة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، منذ استلامه دفة الفريق في الموسم الماضي 2023-2024، حيث حقق ثلاثة ألقاب وهي دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.ومع بداية هذا الموسم واصل الهلال تفرده بالأرقام الفريدة، حيث يتصدر دوري روشن حتى الآن بعد فوزه في 9 جولات، وتعادل وحيد مع النصر، ولم يخسر أي لقاء، كما حقق كأس السوبر مع بداية انطلاقة هذا الموسم. وعلى الصعيد الآسيويلا يزال يتصدر مجموعة الغرب بعد أن لعب 4 جولات استطاع من خلالها تحقيق الفوز والحصول على 12 نقطة جعلته في صدارة هذه المجموعة.يذكر أن الهلال وصل هذا الموسم إلى المباراة 57 محليًّا من دون خسارة؛ ليُحطم الرقم القياسي التاريخي للنادي الأهلي بـ 55 مباراة محليًّا من دون خسارة، منها 51 في بطولة الدوري. ومنذ تولي المدرب جيسوس تدريب الهلال لم يتعرض إلا لخسارة وحيدة كانت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي في الأدوار الإقصائية.