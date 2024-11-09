نظّم الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بطولة السباق المفتوح للهواة في رياضة «الترايثلون»، بمشاركة 240 رياضيًا ورياضية من جنسيات متعددة وفي فئات عمرية مختلفة، ضمن فعاليات استضافة بطولة آسيا للشباب والناشئين والتتابع المختلط.تخلل البطولة تنظيم سباقين رئيسيين، الأول كان سباق «سبرنت» الذي اشتمل على 750 مترًا سباحة، 20 كم دراجة، و5 كم جري، بينما تم تخصيص السباق الثاني «الأكواثلون» لفئتين عمريتين للشباب من عمر 14 إلى 16 عامًا، حيث تنافسوا في 2.5 كم جري، 350 مترًا سباحة، و1.25 كم جري.