استعاد فريق الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بنتيجة 1-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة. وتقدم الهلال بالهدف الأول قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول عن طريق هدافه ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة 45+2، وعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 81 عن طريق لاعبه مالكوم، فيما تمكن الاتفاق من تقليص الفارق عند الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب فيكتور سانتوس من ركلة جزاء، قبل أن ينجح الهلال في تسجيل ثالث أهدافه عند الدقيقة 90+6 عن طريق اللاعب محمد القحطاني. وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة، ليعود إلى الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة. في المقابل تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تغلب الأهلي على ضيفه الرائد بهدفين نظيفين، سجل الأهلي الهدف الأول عند الدقيقة 55 عن طريق اللاعب غابرييل فيغا، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب علي الأسمري عند الدقيقة 90+4. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 14 نقطة في المركز السابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 11 بالمركز العاشر مؤقتًا.