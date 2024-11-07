واصل فريق الاتحاد مطاردته لمتصدر الدوري الهلال ، بعد تسجيل فوزه السادس على التوالي اليوم (الخميس) على مضيفه العروبة بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الجوف بالجوف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»،إذ افتتح المهاجم صالح الشهري باب التسجيل عند الدقيقة 25 لفريقه، في حين تكفل زميله ستيفن بيرغوين بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 52، وبذلك يرفع «الاتحاد» رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز 12.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فاز فريق الشباب على مستضيفه الخلود بهدفين دون رد، في الجولة نفسها، وأحرز اللاعب عبدالرزاق حمدالله هدف المباراة الأول في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليرفع الشباب رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما بقي الخلود عند 7 نقاط في المركز 15.وواصل القادسية انتصاراته بفوز جديد في «دوري روشن» على حساب ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، سجل للقادسية الهدف الأول اللاعب تركي العمار في الدقيقة الرابعة، ومن ركلة جزاء أضاف اللاعب أوباميانغ الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 44.وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الرابع، في حين بقي الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.