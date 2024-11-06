يعرض الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، أحدث الدراسات والبحوث في مجال الثقافة الرياضية وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مجال نشر الثقافة الرياضية والتعرف على الواقع واستشراف المستقبل في مجال الثقافة الرياضية، خلال مؤتمر دولي للثقافة الرياضية سيقام في فبراير 2025، وسيطلق الاتحاد بالتزامن مع المؤتمر المجلة العلمية في الثقافة الرياضية كمجلة علمية محكمة تهدف إلى إتاحة الفرصة لكافة الباحثين المتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال الثقافة الرياضية وعلوم الرياضة، وتسهم في تطوير ورقي الرياضة وتعزيز صحة المجتمع وتلبية حاجة الباحثين المتخصصين محلياً وإقليمياً للنشر العلمي في مجال الثقافة الرياضية.يذكر أن الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية نشأ بعد اعتماد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2021 - 2024. التي انعقدت بتاريخ 11 /10/ 1442هـ، الموافق يوم 23 مايو 2021، ومن ضمنها تأسيس الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية برئاسة الدكتور سليمان الجلعود،إذ قام الاتحاد خلال الدورة الأولى بعدة مبادرات جاءت على النحو التالي:- تعزيز نشر الثقافة الرياضية في المجتمع السعودي ودعم الأنشطة التي تساعد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وتم وضع خطة إستراتيجية لرفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع من خلال تقديم 8 برامج استفاد منها أكثر من مليون شخص من جميع فئات المجتمع، شاركوا في فعاليات البرامج.- قدم الاتحاد (35) دورة وورشة عمل استفاد منها أكثر من 6 آلاف مشارك بتقديم معلومات عن أساسيات الرياضة، وأهميتها للصحة العامة، وكيفية دمجها في الحياة اليومية.- نظم (37) فعالية شارك فيها 11 ألف مستفيد، ساهمت في دمج مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في الأنشطة الرياضية، وخلق بيئة داعمة لممارسة الرياضة، كما قدم (33) مسابقة ثقافية رياضية شارك فيها أكثر من 76 ألفاً.- 5 مشاركات خارجية عربية ودولية مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية والاتحاد الدولي للثقافة الرياضية والعديد من الجهات العربية والدولية ذات العلاقة بالثقافة الرياضية.- أقام (4) مؤتمرات وندوات محلية ودولية شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين والعلماء وعدد من رؤساء المنظمات الرياضية والثقافية بالعالم، استعرضت هذه المؤتمرات والندوات تجارب عالمية في بناء ثقافة رياضية متطورة وشاملة.- إطلاق دبلوم الثقافة الرياضية لتزويد الخريجين بالمعارف والمهارات والتطبيقات العملية الأساسية في مجال الثقافة الرياضية.- إصدار سلسلة من الكتب الثقافية الرياضية بعنوان «سلسلة الثقافة الرياضية»، تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة من خلال دعم رؤية المملكة ممثلة في اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة في تحقيق مجتمع صحي رياضي مستدام.