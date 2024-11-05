تفوق النصر السعودي على نظيره العين الإماراتي بنتيجة 5/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة. وجاءت أهداف النصر الخمسة عن طريق أندرسون تاليسكا (د:4 و93) وكريستيانو رونالدو (د:30) وأنجيلو جابرييل (د:37) وويسلي تيكسيرا (د:80)، وسجل هدف العين الوحيد بارك يونغ (د:62)، وبهذا الفوز صعد النصر للمركز الثالث برصيد 10 نقاط.

بدأ الفريق النصراوي اللقاء بتشكيل مكون من بينتو ماثيوس في الحراسة، وسلطان الغنام ومحمد سيماكان وإيميريك لابورت ونواف بوشل ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو مونتيرو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني وأنجيلو جابرييل وكريستيانو رونالدو.

ودخل العين الإماراتي اللقاء بتشكيل مكون من خالد عيسى في الحراسة، وخالد الهاشمي وكاردوسو وكوامي وبندر الأحبابي وسالوموني وبارك يونغ وكاكو وماتياس بالاسيوس وكودجو لابا وسفيان رحيمي.

نجح النجم النصراوي أندرسون تاليسكا في استغلال تمريرة من قبل المدافع محمد سيماكان في تسجيل الهدف الأول من كرة سددها بالقدم اليمنى على يسار خالد عيسى في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وبعدها بخمس دقائق كاد القائد النصراوي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني حينما دخل منطقة الـ18 لفريق العين وسدد كرة أرضية على يمين الحارس خالد عيسى لم تدخل المرمى.

واصل الفريق النصراوي شن الهجمات على العين، ومن كرة مرتدة لساديو ماني قدم تمريرة لكريستيانو رونالدو الذي سددها قوية نحو المرمى العيناوي ليتصدى لها الدفاع ويبعدها لركنية في الدقيقة 26. استمر النصر في الضغط على العين حينما سدد ساديو ماني كرة من خارج خط الـ18 ارتدت من الحارس خالد عيسى ليكملها كريستيانو رونالدو معلناً ثاني الأهداف النصراوية في الشباك العيناوية عند الدقيقة 30، وواصل النصر سيطرته واستطاع الثنائي أنجيلو جابرييل وساديو ماني تناقل كرة بينهما ونجح أنجيلو جابرييل في الدخول لخط الـ18 وواجه الحارس خالد عيسى وسدد الكرة بقوة في سقف المرمى هدفاً نصراوياً ثالثاً في الدقيقة 37. واصل ساديو ماني تألقه ولعب كرة داخل خط الـ18 لأندرسون تاليسكا سددها بقوة وتصدى لها خالد عيسى ومنع هدفاً نصراوياً رابعاً في الدقيقة 41. ومن مهارة فردية حاول سفيان رحيمي بكرة دخل بها خط الـ18 وسددها ليتدخل المدافع محمد سيماكان ويمنع الهدف الأول للعين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتفوق وتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني استطاع العين تسجيل أول أهدافه عن طريق بارك يونغ من تسديدة قوية من خارج خط الـ18 ترتطم بالقائم الأيمن ومن ثم في ظهر الحارس النصراوي بينتو ماثيوس لتدخل في الشباك في الدقيقة 55. واصل العين الضغط وحصل على كرة ثابتة من خارج خط الـ18 وسددها بالاسيوس على يسار الحارس النصراوي بينتو ماثيوس الذي تصدى لها ومنع هدفاً عيناوياً ثانياً عند الدقيقة 62.

عاد النصر مجدداً من كرة تهيأت عن طريق ساديو ماني لأندرسون تاليسكا الذي سددها على يمين الحارس خالد عيسى الذي أبعدها لكرة ركنية في الدقيقة 64. وتوالت الفرص النصراوية وقدم أوتافيو مونتيرو تمريرة لساديو ماني الذي واجه الحارس خالد عيسى ولعب الكرة لترتطم به وتعود لكريستيانو رونالدو الذي لعبها بقوة خارج الملعب في الدقيقة 70. ردّ العين بهجمة مرتدة من سفيان رحيمي الذي لعب كرة أرضية داخل خط الـ18 تمر من أمام لاعبي العين في الدقيقة 75. ونجح أنجيلو جابرييل في تمرير كرة جميلة من هجمة مرتدة لزميله ويسلي تيكسيرا الذي استغلها بتسديدة على يسار الحارس خالد عيسى هدفاً نصراوياً رابعاً في الدقيقة 80، واختتم أندرسون تاليسكا الأهداف النصراوية مستغلاً تمريرة جميلة تلقاها من أنجيلو جابرييل ليتلاعب بالحارس خالد عيسى ويضع الكرة في الشباك هدفاً رابعاً في الدقيقة 93.

وأجرى مدرب النصر بيولي تغييرات في الشوط الثاني بخروج الخماسي مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو وساديو ماني ونواف بوشل وأوتافيو مونتيرو، ودخول عبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب وويسلي تيكسيرا وسالم النجدي ومختار علي.