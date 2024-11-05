نجح الظهير الأيسر الهلالي رينان لودي في التألق مع «الأزرق»، من خلال مساهمته في تحقيق الزعيم للفوز على استقلال طهران الإيراني بمسابقة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، في المباراة التي انتهت لصالح الهلال بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم ميتروفيتش ولودي في صناعة الهدف الثاني.

واستطاع لودي في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، صنع 4 أهداف، وسجل هدفاً واحداً، وأثبت اللاعب في المباريات الأخيرة بأن لديه ما يقدمه مع الفريق الهلالي، وأصبح من أهم مفاتيح اللعب الهجومية في فريقه، وقدم 4 تمريرات حاسمة «محلياً» أمام فرق (الأهلي والخلود والفيحاء)، و«آسيوياً» ضد استقلال طهران الإيراني.

يذكر أن الجماهير الهلالية قد طالبت في وقت سابق برحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، نتيجة عدم ظهوره بالمستوى المطلوب منه من الناحية الفنية التي يكون لها تأثير واضح على الفريق منذ انضمامه للزعيم في 2024.