واصل الفريق الهلالي هيمنته وسطوته على الأندية الإيرانية، وذلك عندما انتصر على فريق استقلال طهران في الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية للنخبة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا.

إذ يعتبر الفوز الذي حققه الزعيم على فريق استقلال طهران استمراراً للتفوق على الأندية الإيرانية، التي التقى بها إجمالاً مع هذه المباراة في 49 مباراة، وبهذا الانتصار يصل إلى الرقم 25 في عدد مرات الفوز مقابل 15 انتصاراً للأندية الإيرانية، بينما حضر التعادل في 9 مباريات.

على صعيدٍ آخر يعتبر الانتصار الهلالي الأكبر تاريخياً على فريق استقلال طهران الإيراني، الذي واجهه 12 مرة واستطاع الزعيم الفوز في 7 مواجهات، إلى جانب تأكيد التفوق الهلالي على الأندية الإيرانية في آخر 13 مباراة، إذ كسب الأزرق في 12 مباراة ولم يتلق الخسارة، وتعادل في مباراة واحدة.