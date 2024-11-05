حقق الاتفاق السعودي الفوز على القادسية الكويتي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بهدف مقابل لا شيء سجله المهاجم موسى ديمبلي (د:56) من الشوط الأول، وبذلك يحافظ الفريق الاتفاقي على صدارته للمجموعة الثانية برصيد ستّ نقاط في دوري أبطال الخليج 2024/ 2025.

بدأ الفريق الاتفاقي اللقاء أمام نظيره القادسية الكويتي بتشكيل مكون من ماريك روداك في الحراسة، وفي الدفاع راضي العتيبي، جاك هندري، عبدالله مادو، عبدالباسط هندي، ومدالله العليان، وفي الوسط عبدالإله المالكي، سيكو فوفانا، وألفارو ميدران، وفي الهجوم توكو إيكامبي، وموسى ديمبلي. واستطاع لاعبو الاتفاق في الشوط الأول تقديم أداء فني جيد، ونجح المهاجم موسى ديمبلي في الحصول على ركلة جزاء وسجل من خلالها الهدف الوحيد (د:56) في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الاتفاق على القادسية بنتيجة 1/ 0.

وفي الشوط الثاني حاول الفريق الاتفاقي تعزيز تقدمه من خلال عدة فرص سنحت له، ولكن لم يحالف التوفيق لاعبيه، وأجرى المدرب جيرارد ثلاثة تغييرات بدخول فينالدوم، وعبدالله رديف، وماجد دوران، وخروج ألفارو ميدران، وتوكو إيكامبي، وعبدالإله المالكي، وحرص على تفعيل خطي الوسط والهجوم، ولكن استمرّت النتيجة بهدف موسى ديمبلي، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بهدف مقابل لا شيء.