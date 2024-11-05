يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاءً مهماً أمام ضيفه العين الساعة 9:00 من مساء اليوم (الثلاثاء)، على استاد الأول بارك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.يدخل النصر هذا اللقاء سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، فرغم البداية المتوسطة بالتعادل مع مضيّفه الشرطة العراقي بهدف لكل منهما، إلا أنه تمكّن من الفوز على الريان القطري 2/‏1، ومن ثم فاز على الاستقلال الإيراني بهدف دون مقابل، ليحصد 7 نقاط محتلاً المركز الرابع. ويطمح العالمي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مراكز المقدمة، ويعتمد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي تاليسكا وأوتافيو وساديو ماني.فيما يدخل فريق العين الإماراتي هذا اللقاء محتلاً المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل مع السد القطري بهدف لكل منهما ومن ثم خسر من الغرافة القطري 4/‏2، وفي الجولة الماضية خسر من ممثل الوطن فريق الهلال بنتيجة 5/‏ 4. ويطمح فريق العين من خلال لقاء الليلة للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز آماله في التأهل لدور الـ16.