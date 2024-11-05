يحل ممثل الوطن فريق الاتفاق ضيفاً ثقيلاً على مضيّفه فريق القادسية الكويتي مساء اليوم (الثلاثاء)، الساعة 5:45م على استاد محمد الحمد، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج.يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوزه في اللقاء الافتتاحي أمام الرفاع البحريني بنتيجة 3/‏1، ويسعى من خلال لقاء الليلة لمواصلة مشواره وحصد نقاط اللقاء الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة لتعويض المستويات المتواضعة التي ظهر بها الفريق أخيراً، وكانت أبرزها الخروج من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام الجبلين بنتيجة 3/‏1، وتراجع مركزه في دوري روشن السعودي للمركز الـ11 برصيد 11 نقطة فقط، إذ لم يذق طعم الفوز في الجولات الـ6 الأخيرة. ويعتمد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود موسى ديمبيلي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي إيكامبي وميدران وفينالدوم.فيما يدخل فريق القادسية الكويتي هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من تعادله مع العربي القطري بهدف لكل منهما، ويطمح من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول في البطولة وانتزاع الصدارة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.