حقق ممثلا الوطن الهلال والأهلي العلامة الكاملة في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ انتصر الهلال بثلاثية على الاستقلال الإيراني، بينما حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف.

في ملعب «الجوهرة المشعة»، تمكن الأهلي من الفوز على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 5-1. سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الأول للأهلي (د:14)، وأهدر لاعب الأهلي فرانك كيسيه ضربة جزاء (د:25)، وعاد الشرطة سريعاً بهدف (د:29) عبر سجاد جاسم الذي سدد كرة داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن فيرمينو أعاد التقدم لفريقه وسجل هدفه الثاني (د:45).

في الشوط الثاني أضاف فراس البريكان الهدف الثالث (د:53) قبل أن يحرز الجزائري رياض محرز الهدفين الرابع والخامس (د:61 و67) بهذه الخماسية، ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في البطولة، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

وفي العاصمة الرياض، نجح الهلال في التغلب على ضيفه استقلال طهران بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب «المملكة أرينا». سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الشوط الأول (د:15 و33)، ثم أكمل «الهاتريك» (د:74)، لتنتهي المباراة بفوز الهلال، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدراً بالمركز الأول للمجموعة، بينما تجمد رصيد استقلال طهران عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

وبهذه النتائج، يتصدر الهلال مجموعته بينما يحتل الأهلي المركز الثاني، ما يعكس قوة الفريقين في البطولة الآسيوية.