في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة الهلال مع الاستقلال، أكد المدير الفني للهلال جورجي جيسوس أن الفريق يستعد بتركيز كبير على الاستقرار الدفاعي وعدم استقبال الأهداف.

ورداً على سؤال «عكاظ» حول تذبذب أداء الفريق أمام العين الإماراتي، قال جيسوس «كل مباراة لها ظروفها الخاصة»، مشيراً إلى أن الاستقلال لا يملك لاعبين شرسين في الهجوم، لكنه فريق قوي يتطلع للتأهل، مضيفاً: «نحن نعتمد على اللعب الجماعي، وسنقوم ببعض التغييرات على مستوى اللاعبين في مواجهة الاستقلال».

كما تحدث جيسوس عن الحالة البدنية للفريق بعد مباراة النصر، مشيراً إلى أن «نيمار سيكون ضمن القائمة إذا سارت الأمور كما هو مخطط له». وأشار إلى التحديات التي تواجه الفريق أحياناً في الضغط الأمامي، لكنه أكد ثقته في قدرات لاعبيه لتحقيق الانتصار.

من جانبه عبّر لاعب الهلال كوليبالي عن عزمه وزملائه على تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة الاستقلال.

وقال كوليبالي: «نعلم أن كل المنافسين يسعون للفوز علينا، خصوصاً عندما نلعب على أرضنا. المباراة ستكون تنافسية، وسنلعب بطريقتنا المعتادة». كما وعد الجماهير بالاستمرار في بذل الجهود لتحقيق أهداف الهلال، مع التركيز على البطولة الآسيوية كأحد أهم هذه الأهداف.