حقق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش محمد آل نصفان لقب بطولة بلجيكا الدولية للشباب، التي أقيمت منافساتها في مدينة لييج بمشاركة 37 لاعباً يمثلون 13 دولة.

وبدأ آل نصفان مشواره في البطولة من خلال دور الـ16 إذ تغلب بنتيجة 3-0 على اللاعب الإنجليزي هاري باركنسون، ثم تغلب بالنتيجة ذاتها على اللاعب الفرنسي كوشا مصليهي، وفي دور الأربعة تمكن من الفوز بنتيجة 3-0 على اللاعب البلجيكي كورنتين بونيفر، قبل أن يخوض المباراة النهائية ويكسبها بنتيجة 3-0 أمام المصنف الثاني في البطولة الفرنسي ثيو بادري، ومن خلالها تمكن من تحقيق اللقب.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان بعد تحقيق لقب البطولة، مشيداً بتميز اللاعب واستمراره في تحقيق الإنجازات الخارجية.