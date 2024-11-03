أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث بطولة كأس السوبر السعودي للسيدات، التي ستجمع بين أربعة فرق، ابتداءً من الموسم الرياضي القادم 2025-2026، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز مستوى المنافسة في كرة القدم النسائية، وتقديم مباريات عالية الجودة.

وستقام البطولة بنظام التجمع، إذ تتنافس الفرق المشاركة في ثلاث مباريات، وستمثل الفرق الأربعة: بطل الدوري السعودي الممتاز للسيدات ووصيفه، وبطل كأس الاتحاد السعودي للسيدات ووصيفه، وفي حال تكرار مشاركة أي من الفرق، سيُعتمد على ترتيب الفرق في الدوري.

وتسعى البطولة الجديدة إلى تقديم مستوى عالٍ من المنافسة؛ ما يعزز جودة اللعبة ويجذب مزيداً من الجماهير إلى المدرجات، ومن المتوقع أن تسهم البطولة في زيادة الإيرادات من خلال تسويق حقوق البث والتذاكر وجذب مزيد من الرعاة؛ ما يعكس أهمية كرة القدم النسائية بوصفها مجالاً استثماريّاً واعداً.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل على تطوير منظومة كرة القدم النسائية، من خلال زيادة البطولات المحلية ورفع مستوى التنافس بها، وتطوير مستوى اللاعبات؛ ما ينعكس على مستويات المنتخبات السعودية ويحقق رؤيته الطموحة للمستقبل ويعزز مكانة المملكة مركزاً رياضيّاً بارزاً في المنطقة.

ومن المتوقع أن تُسهم بطولة السوبر السعودي للسيدات في جذب انتباه وسائل الإعلام؛ ما يعزز مكانة الرياضة النسائية في المجتمع ويحفز الأندية والمستثمرين على الاستثمار في فرقها النسائية.