أوضح نجم الاتفاق السابق حمد الحمد أن ما يميز ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية هو الاحترام المتبادل بين الفريقين، حيث تنتهي المنافسة الرياضية تمامًا مع صافرة الحكم النهائية، وكشف لـ«عكاظ» توقعاته حول هذه المواجهة المرتقبة وأبرز ملامحها.* كيف ترى حظوظ الاتفاق في هذا اللقاء، خصوصا مع الأداء الحالي للفريق؟** مباريات الديربي دائمًا ما تكون استثنائية ولا تخضع للتوقعات أو التحليلات التقليدية؛ فهي تعتمد بشكل كبير على التركيز الذهني ورغبة الفريقين في الفوز. أرى أن الاتفاق أقرب للفوز في هذه المواجهة بإذن الله.* باعتبارك لاعبًا سابقًا، ما هي ذكرياتك حول مواجهات الديربي مع القادسية؟** من الذكريات التي لا تُنسى كانت في إحدى مواجهاتنا عندما سجلنا هدفًا وذهبنا للاحتفال خارج الملعب. وبينما كنا نحتفل، فاجأنا الحكم بمتابعة اللعب، وانطلق لاعبو القادسية مباشرة نحو مرمى محمد خوجة، لكن لحسن الحظ لم يتمكنوا من استغلال الفرصة.* ما الذي يميز ديربي الشرقية عن باقي المباريات الأخرى في الدوري؟** أعتقد أن ما يميز ديربي الشرقية هو الاحترام المتبادل بين الفريقين، حيث تنتهي المنافسة الرياضية تمامًا مع صافرة الحكم النهائية.* ما هي التحديات التي يمكن أن يواجهها الاتفاق في المباراة؟** القادسية يتميز بالتحولات الهجومية السريعة التي قد تشكل تهديدًا كبيرًا، خصوصا بوجود اللاعب أوباميانغ في المقدمة. يجب على الاتفاق الحذر والحد من خطورة هذه التحولات.* كيف ترى أداء القادسية هذا الموسم؟** أرى أن القادسية استطاع تكوين فريق قوي ومميز، وقد استفاد كثيرًا من الصفقات الأجنبية التي قام بها، مما جعله منافسًا لا يُستهان به.* برأيك، ما هي نقاط القوة التي يجب على الاتفاق التركيز عليها لتحقيق الفوز؟** الاتفاق يمتلك عدة نقاط قوة، أبرزها وجود اللاعب مدران في خط الوسط، الذي إذا مُنح الحرية الكافية سيسهم في صنع اللعب بكفاءة. كذلك، موسى ديمبلي في الهجوم يمثل عنصرًا حاسمًا إذا تم تزويده بالكرات بشكل جيد. وأيضًا، كوستا يمتلك حلولًا رائعة في المراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.* ما النصائح التي توجهها للاعبي الاتفاق قبل مواجهة القادسية؟** أهم شيء هو الهدوء والصبر في الملعب، مع التركيز على استغلال نقاط القوة في الفريق وعدم التشتت.* من هو اللاعب الذي تراه الأكثر تأثيرًا في صفوف الاتفاق ويستطيع صنع الفارق في المباراة؟** أرى أن موسى ديمبلي، إذا كان في يومه، سيكون له دور حاسم في نتيجة المباراة، فهو يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من صنع الفارق.* كيف تتوقع أن تكون الأجواء الجماهيرية في الديربي؟** أتوقع أن تكون الأجواء الجماهيرية مشتعلة وحماسية، وجمهور «الفرسان» سيبهرنا بحضوره المميز كعادته.* وما الرسالة التي تود توجيهها لجماهير الاتفاق؟** جمهور الاتفاق دائمًا على الموعد، وأثق بأنهم سيبدعون في دعم الفريق، فهم لا يحتاجون لرسالة، بل هم دائمًا على قدر التوقعات.