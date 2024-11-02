بعد غياب ثلاثة مواسم، يعود ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق، حيث يلتقي الفريقان اليوم (السبت) على استاد نادي الاتفاق في الدمام عند الساعة التاسعة مساءً، وسط حماس جماهيري واستعدادات مكثفة.في هذا السياق، نستضيف نجم القادسية والمنتخب السعودي سابقًا غازي عسيري للحديث عن توقعاته لهذه المواجهة المرتقبة، الذي ذكر أن المباراة ستكون صعبة وحافلة بالإثارة، مشيرًا إلى أن لقاءات القادسية والاتفاق دائمًا ما تكون غير قابلة للتوقع حتى اللحظات الأخيرة.وقال عسيري: «مباريات القادسية والاتفاق دائماً مليئة بالإثارة، ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها إلا مع صافرة النهاية»، وأضاف أن كلا الفريقين يمتلكان نجومًا قد تصنع الفارق في الملعب، مؤكدًا أن نتيجة المباراة ستتوقف على أداء هؤلاء اللاعبين ومدى تألقهم في المواجهة.وتحدث عسيري عن موقف القادسية الأفضل حاليًا، مشيرًا إلى أن الفريق عليه أن يستغل مركزه المتقدم ويحافظ على مستواه لضمان التقدم إلى مراكز المقدمة، وعلّق على وضع الاتفاق قائلاً: «الاتفاق يحتاج لهذا الفوز لاستعادة توازنه؛ فقد ظهر بمستوى متذبذب في الفترة الأخيرة، ويحتاج إلى نقاط المباراة للنهوض مجددًا».وأوضح عسيري أن المباراة ستكون تنافسية على مستوى عالٍ، وأن الكلمة الأخيرة ستبقى لمن يُحسن الأداء داخل الميدان. ولفت الانتباه إلى أهمية الشوط الثاني في تحديد مسار اللقاء، حيث ستصبح التغييرات التكتيكية وتدخلات المدربين عاملًا حاسمًا. وأعرب عن أمله في أن يكون الحضور الجماهيري كبيرًا وأن يتمتع الجميع بمستوى يليق بتاريخ الفريقين وبالكرة السعودية عمومًا.يترقب عشاق الكرة بالمنطقة الشرقية هذا الديربي الذي يعود بعد انقطاع، ويأمل الجمهور أن يحمل هذا اللقاء مستوى يليق بسمعة الفريقين ويضيف إلى تاريخ المنافسة بين القادسية والاتفاق.