طالب مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السابق محمد الضلعان، جماهير القادسية بالوقوف مع الفريق في مباراة الاتفاق غدا (السبت) في ديربي المنطقة الشرقية، مؤكدا أن فريقه لن يكون صيداً سهلاً للاتفاق. وقال الضلعان في حديثه لـ«عكاظ»: «سوف نقابل فريقاً لا يستهان به حتى في ظل الأوضاع المتذبذبة التي يمر بها الفريق الاتفاقي، خصوصاً بعد خسارته من فريق الجبلين وخروجه من كأس الملك، مباريات الديربي لها طابعها الخاص والكل حريص على الفوز وكسب النقاط الثلاث». وأضاف: «لدينا الثقة الكبيرة في عناصر الفريق القدساوي الذين يملكون الخبرة والإمكانيات، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب والذين باستطاعتهم صنع الفارق وحسم المباراة لصالح القادسية، الجميع يعمل على قدم وساق من أجل الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث». واسترجع الضلعان شريط الذكريات في مباريات الديربي بين القادسية والاتفاق، مؤكداً أن ديربيات الماضي كان لها رونقها الخاص والتحديات بين لاعبي الفريقين والجماهير في الدمام والخبر قبل أسبوع من المباراة، مضيفاً أنه لا يزال يتذكر هدف المرحوم وجدي مبارك في شباك الاتفاق، والذي جاء من منتصف الملعب وانتهت المباراة بفوز القادسية على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وكانت هذه المباراة في بداية التسعينات الميلادية.