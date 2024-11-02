طالب نجم فريق الاتفاق الدولي السابق سعدون حمود لاعبي فريقه بالهدوء خلال مواجهة القادسية في ديربي المنطقة الشرقية غدا (السبت) ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي، واصفا المواجهة بالصعبة لكلا الفريقين ولكنها لا تتعدى النقاط الثلاث. وقال سعدون في حديثه لـ«عكاظ»: «مباراتنا أمام القادسية تعتبر مواجهة مختلفة، خصوصاً أن الفريقين من المنطقة نفسها، وبلاشك أن هذه المباراة تعيدنا للماضي الجميل والديربيات التي كانت تجمعنا مع شقيقنا نادي القادسية، صحيح أن هبوط القادسية في السنوات الأخيرة أثر على المنافسة بشكل كبير، ولكن القادسية اليوم يعود لنا بشكل مختلف وسوف يكون ندا قويا للاتفاق، وبكل تأكيد الفريق الأفضل والمستعد فنيا سوف يكسب النقاط الثلاث ويسعد جماهيره». وأضاف سعدون: «مازلت أتذكر أهدافي الـ 14 التي سجلتها في الديربيات الجميلة التي جمعتنا مع القادسية في السنوات الماضية، والتي كان لها طعم مختلف خصوصاً من ناحية الجماهيرية التي كانت تغطي أرجاء الملعب»، مشدداً على أن علاقته بالقدساويين كانت متينة وكان تنافسهم فقط داخل الملعب.