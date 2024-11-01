اقتسم النصر وجاره الهلال نقاط الديربي بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، وأحرز للنصر تاليسكا ومن ثم عادل للهلال سافيتش، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأول بارك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء بهجمة نصراوية منظمة تمكن من خلالها البرازيلي تاليسكا من إحراز هدف مبكر للنصر بعد تمريرة ذكية من أوتافيو ليسددها تاليسكا على يمين الحارس ياسين بونو (د: 1)، ليشن الهلال عدة هجمات وسدد مالكوم كرة قوية ولكن الحارس بينتو تمكن من التصدي لها، ومنعت راية الحكم المساعد هدف التعادل لميتروفيتش لوقوعه في مصيدة التسلل، وكذلك الحال لتاليسكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تألقهما، ووقع تاليسكا مجدداً في مصيدة التسلل، ويسدد سالم الدوسري كرة قوية ترتطم في القائم وتعود لزميله لودي وسددها في المرمى ولكن الحارس بينتو يتصدى لها بصعوبة، ومن كرة عرضية للاعب لودي سددها سافيتش برأسه وترتطم بالقائم وتدخل مرمى النصر كهدف تعادل للهلال (د: 77)، وبعد 9 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم الألماني فيليكس زوير عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الأول ويصل للنقطة 25 محتفظاً بصدارته، فيما حقق النصر تعادله الرابع ويصل للنقطة 19 وفي المركز الثالث.