رأى استشاري الطب النفسي الدكتور محمد براشا أن لقاء ديربي الرياض الذي يجمع النصر بالهلال اليوم (الجمعة) ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي سيكون مختلفا من حيث القوة والإثارة والشحن النفسي وترقب النتيجة من قبل جماهير الفريقين، مبينًا أنه من الناحية النفسية واللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين نجد أن الكفة متعادلة، ولكن من ناحية الجماهير نجد أن جماهير الهلال أكثر ارتياحا من مشجعي النصر، خصوصا بعد خروجهم من تصفيات كأس الملك مبكرًا، وهذا ما يضاعف مسؤولية لاعبي النصر اليوم في إرضاء جماهيرهم، ولا سيما أن أهمية هذه المباراة لا تكمن في اكتساب النقاط الثلاث فقط، بل في التنافس التقليدي بين قطبي الوسطى.وتابع: «مباريات الديربي عادة تتميز بمتابعة كبيرة واهتمام أوسع من الوسط الرياضي والجماهيري، فالهلال يسعى للمحافظة على الصدارة وتحقيق الانتصار وإثبات التواجد، بينما النصر هو الآخر يهمه الفوز على منافسه العنيد وحصد النقاط ورد الاعتبار، وكل هذه المعطيات تجعل لهذه المباراة أهمية استثنائية وكبيرة».وأضاف، هناك 3 عوامل مهمة ستعزز فرص الفوز في ديربي الرياض، وهي:⁃ تنفيذ خطة المدرب داخل المستطيل الأخضر والحد من الأخطاء الفردية التي تمهد للكروت وكثرة المخالفات وحدوث الإصابات.⁃ اللعب بروح الفريق الواحد وتعزيز الانسجام ولغة التفاهم، بعيدًا عن الانفرادية والأنانية.⁃ تملك الأعصاب وتجنب التوتر والتركيز في الأداء بشكل جماعي وإيجابي، فذلك يساعد في منع وجود أي ثغرات يستطيع من خلالها الفريق الخصم استغلالها.ونصح د. براشا جميع المشجعين بمشاهدة المباراة بأعصاب هادئة وروح رياضية بعيدًا عن الممارسات السلبية التي قد تحدث من الجماهير نحو اللاعبين، فمتعة مشاهدة كرة القدم تكمن في تقبل النتيجة وتجنب القلق أو الردود الفعلية السلبية، فكرة القدم في النهاية فن وذوق وأخلاق وتشجيع وانتماء بعيدًا عن التعصب الرياضي.