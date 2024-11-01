يبحث لاعب الهلال سالم الدوسري إلى رفع عدد أهدافه في مباريات الديربي أمام النصر، وذلك في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، إذ تعد شباك النصر إحدى ضحايا التورنيدو، فخلال تاريخ مشاركاته في قمة العاصمة الرياض، سجل 11 هدفاً في شباك النصر في جميع المسابقات المحلية، كما نقل سالم الدوسري بصمته في الديربي من المواجهات المحلية إلى القارية، وذلك في شهر أكتوبر 2021، عندما سجل هدف فوز الهلال على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتأمل الجماهير الهلالية استمرار لاعب الفريق الأول سالم الدوسري بمواصلة براعته التهديفية في مباريات الديربي أمام الفريق النصراوي، ويُعد سالم الدوسري الأفضل تهديفياً في تشكيلة الفريقين، وتُعتبر شباك الفريق الأصفر من الشباك المُفضلة والمحببة لديه من بين الأندية الأخرى، إذ سجل أكثر أهدافه في مرمى النصر. هذا وقد ساهم سالم الدوسري في العديد من البطولات مع الفريق الأزرق، حيث حقق الدوري خمس مرات، وكأس الملك أربع مرات، وكأس ولي العهد ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين. ولا يزال سالم اللاعب الأبرز في الكرة السعودية في الوقت الحالي.