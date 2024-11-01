واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي بعد تفوقه في ديربي جدة على جاره الأهلي بهدف دون مقابل جاء عن طريق صالح الشهري، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين لاسيما الاتحاد الذي فرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللقاء، فيما اعتمد لاعبو الأهلي على الهجمات المرتدة. ومن هجمة منظمة مرر موسى ديابي كرة عرضية ليسددها صالح الشهري في شباك الأهلي كهدف أول للاتحاد (د: 42)، ووقف القائم الأهلاوي أمام تسديدة مهند الشنقيطي، ومن ثم وقفت العارضة أمام رأسية عبدالإله العمري لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته بحثاً عن تعديل النتيجة، وكاد أن يحرز إيفان توني هدفاً أهلاوياً بعد أن تجاوز الحارس الاتحادي رايكوفيتش وسددها في المرمى الخالي ولكن المدافع عبدالإله العمري انقض على الكرة وأبعدها لركلة زاوية، ومن ثم سنحت فرصة أخرى للأهلي ليسددها فرانك كيسيه في المرمى كهدف للأهلي ولكن الحكم الفنزولي جيسوس فالينزويلا ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، ومن هجمة مرتدة من منتصف ملعب الاتحاد انطلق موسى ديابي إلى أن واجه مرمى الأهلي وسددها قوية ولكن كرته ارتطمت في القائم، ومن ثم سدد البديل عبدالعزيز البيشي كرة مخادعة أبعدها حارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي لركلة زاوية، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ8 ويصل للنقطة 24 وفي المركز الثاني، فيما تلقى الأهلي الخسارة الـ4 وتجمد رصيده عند 11 نقطة وفي المركز الثامن.