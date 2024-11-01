كشفت مصادر خاصة ل«عكاظ» أن مجلس إدارة شركة نادي النصر ممثلاً بالإدارة القانونية في النادي بدأ صباح أمس الأربعاء، في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه عضو شرفي نصراوي سابق (س. م)، بعد أن سخر من خسارة النصر من التعاون في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصف محبي النصر وجماهيره بأوصاف غير لائقة وشبههم بالحيوانات، وكشف المصدر أنه بالفعل تم تجهيز المذكرة القانونية وتقديمها إلى أحد مراكز الشرطة في الرياض لاتخاذ الإجراءات القانونية، مطالبين بمعاقبة العضو السابق وتطبيق أقصى العقوبات بحقه. مشدداً على أن ما كتبه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره.يذكر أن العضو السابق سبق أن تم سحب عضويته الشرفية بقرار من وزارة الرياضة بعد شكوى تقدمت بها إدارة النصر السابقة في عهد الدكتور صفوان السويكت.