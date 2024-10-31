تفوق الشباب على مضيفه الوحدة بنتيجة 3/ 1، فيما اكتسح الأخدود ضيفه العروبة بأربعة أهداف مقابل لا شيء وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.على ملعبه وبين جماهيره انتصر الشباب على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الشباب الثلاثة كل من: كريستيان جوانكا (د: 35)، عبدالرزاق حمدالله (د: 52)، مصعب الجوير (د: 61)، فيما جاء هدف الوحدة عن طريق جونينيو باكونا من ركلة جزاء (د: 90+1)، بعد أن أضاع زميله يوسف الأمين ركلة جزاء في الدقيقة 75، وتحصل لاعب الشباب يونس الشنقيطي على بطاقة حمراء (د: 90+11).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الـ6 ويصل للنقطة الـ18 وفي المركز الرابع، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ5 وتجمد رصيده عند 6 نقاط وفي المركز الـ17.وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، اكتسح الأخدود ضيفه العروبة برباعية نظيفة تناوب على إحرازها كل من: كريستيان باسوغوغ (هدفين)، إبراهيم كوني من ركلة جزاء، سعيد الربيعي.وبهذه النتيجة يحقق الأخدود انتصاره الثاني ويصل للنقطة الـ8 محتلاً المركز الـ13، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ5 وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الـ12.