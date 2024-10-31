تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الجوهرة المشعة لمتابعة الديربي المنتظر الذي يجمع الاتحاد (ثاني الدوري) بجاره الأهلي (ثامن الدوري) الساعة 9:00 من مساء اليوم (الخميس) ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي.يدخل الاتحاد هذا اللقاء بعد أن أجرى عدة تغييرات مع بداية الموسم باستقطاب أسماء مميزة؛ يتقدمهم موسى ديابي وستيفن بيرجوين وحسام عوار ودانيلو بيريرا؛ الذي يغيب عن اللقاء بداعي الإصابة، إضافة للحارس الصربي العملاق رايكوفيتش، مما ساهم في رفع وتيرة الفريق فنياً وقدم مستويات مميزة، إذ انتصر في جميع لقاءاته في دوري المحترفين وكأس الملك ولم يخسر سوى في لقاء وحيد أمام متصدر الدوري الهلال، وأحرز هجومه 21 هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف، ويعتمد مدربه الفرنسي لوران بلان على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود كريم بنزيما في خط المقدمة وخلفه الثلاثي بيرجوين وديابي وحسام عوار. ويطمح الاتحاد من خلال لقاء الليلة لتحقيق انتصاره الثامن في الدوري ومساواة الهلال في صدارة الدوري، إذ يملك 21 نقطة حصدها من سبع انتصارات وخسارة وحيدة.فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وأحرز هجومه 12 هدفاً فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف. ويطمح الفريق الأهلاوي لإبقاء آماله في المنافسة على لقب الدوري من خلال الفوز في لقاء الليلة بعد أن فقد بطولتين هذا الموسم، إذ خسر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، وغادر كأس الملك من الدور الـ32 على يد فريق الجندل، ويعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ايفان توني في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رياض محرز وغابري فيغا وفراس البريكان.