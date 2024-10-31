بعيداً عن أعين قمة الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بين قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي والإرث القديم بينهما، إلا أن أعين الشارع الرياضي بشكل عام، والمنتمين للناديين على وجه التحديد، ستراقب النجمين العالميين؛ قائد النمور الفرنسي كريم بنزيما الملقب بـ(الحكومة)، وقائد القلعة البرازيلي روبيرتو فيرمينيو؛ اللذان يحملان على عاتقهما حملاً ثقيلاً للغاية كونهما مطالبين بإحراز الأهداف ومنح فريقهما العلامة الكاملة.بنزيما الذي يتواجد في وصافة سلم ترتيب الهدافين برصيد ثمانية أهداف، في الجهة الأخرى فيرمينيو يملك هدفين فقط، فرغم الفارق بين المهاجمين، إلا أن كل واحد منهما يملك الحس التهديفي الكبير والأداء الفني العالي الذي يرجح كفة فريقيهما على الآخر.لمن ستكون الكلمة العُليا والكبرى خلال المواجهة المرتقبة اليوم الخميس، هل سيواصل (البنز) كلمته وإحراز أهدافه، أم سينتفض ابن السامبا المزعج (بوبي).