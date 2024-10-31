يخوض فريق الشباب (رابع الدوري) لقاءً مهماً على ملعبه وبين جماهيره عندما يستضيف الوحدة (المركز 15) مساء اليوم (الخميس) عند تمام الساعة (5:50م)، كما يلتقي الأخدود (المركز الـ17) بضيفه العروبة (المركز الـ12) عند تمام الساعة (6:10م) وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.على ملعب نادي الشباب بالرياض، يدخل الشباب لقاءه أمام ضيفه الوحدة بحثاً عن النقاط الثلاث واقتحام المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 15 نقطة حصدها من خمسة انتصارات وثلاث خسائر، وله من الأهداف تسعة وعليه خمسة أهداف فقط كأقوى خط دفاع إلى الآن، فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء على أمل الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد ست نقاط حصدها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 21 كأضعف خط دفاع.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يدخل فريق الأخدود لقاءه أمام العروبة؛ سعياً للفوز والهروب من مراكز المؤخرة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ويحتل الأخدود المركز الـ17 ما قبل الأخير برصيد خمس نقاط حصدها من انتصار وتعادلين وخمس خسائر، وله من الأهداف ستة وعليه 13 هدفاً، فيما يدخل العروبة هذا اللقاء بحثاً عن الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وأربع خسائر وله من الأهداف تسعة وعليه 15 هدفاً.