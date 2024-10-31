أكملت قناة SSC الرياضية استعداداتها لنقل ديربي الغربية المرتقب بين الاتحاد والأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن. وأفادت مصادر «عكاظ» أن المباراة ستُغطى باستخدام 24 كاميرا، بما في ذلك كاميرات درون وسكاي كام، فيما يتولى عملية الإخراج والتصوير طاقم من الشركة المنتجة IMG، الذي يتكون غالباً من خبراء ذوي جنسيات أوروبية.

كما تم تجهيز استوديو تحليلي خاص بالمباراة يضم 3 محللين رياضيين هم خالد قهوجي، مناف أبو شقير، والدكتور سلطان اللحياني، ويقدمه المذيع محمد الخاتم. إضافة إلى ذلك، سيتولى التعليق على مجريات المباراة 3 معلقين هم فهد العتيبي، محمد حسين، وعبدالعزيز السبر.