عناوين فرعية:- السعودية تتقدم بسرعة- وجدت بنية تحتية واحترافية- سنواجه خصماً لا يُهزم- أبحث عن تحدٍ مختلف- الديربي محط أنظار الجماهير*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*في أفقٍ جديد ومغامرة بعيدة عن مسيرته الطويلة في إيطاليا، وصل ستيفانو بيولي إلى الرياض، حاملًا طموحًا يمتزج بالحماس. يرى بيولي في النصر فرصة للتجديد واختبار فلسفته التدريبية، والتي تستند إلى تحسين أداء اللاعبين وخلق بيئة عمل تنافسية. يعترف بأن وجود كريستيانو رونالدو كان دافعًا إضافيًا لقبول المهمة، وأن ديربي الرياض يمثل بالنسبة له اختبارًا أمام خصمٍ يبدو لا يُهزم. بعيون متفائلة، ينظر بيولي إلى الدوري السعودي كأرض خصبة للنمو، ويرى في مشواره مع النصر خطوة نحو تحقيق نجاحات جديدة.خلال حوار موسع لموقع دوري روشن السعودي للمحترفين، كشف فيه العديد من الأفكار والقصص، قال المدرب الإيطالي إنه عندما تواصل معه النادي، شعر بسعادة عارمة. لقد كان يبحث عن تحدٍ مختلف عن مسيرته الطويلة في إيطاليا، ووجد في النصر ما يلهمه للمضي قدمًا. يقول بيولي عن تلك اللحظة: «كنت سعيدًا للغاية عندما تواصل معي النصر؛ كنت أرغب في خوض تجربة جديدة تختلف عن العشرين عامًا التي قضيتها في إيطاليا. لقد وجدت في حديثي مع الإدارة الثقة والطموح، ووجدت أنهم يريدون النمو والتطور». ولم يُخفِ بيولي أن وجود كريستيانو رونالدو في الفريق كان دافعًا إضافيًا لقبوله المهمة، مشيرًا إلى حماسه الكبير لتحقيق النجاح مع هذا الفريق العريق.ويتحدث بيولي عن أهدافه مع النصر هذا الموسم، مشددًا على حماسه الشديد للوصول لأقصى ما يمكن تحقيقه «نحن متحمسون للغاية للمنافسة والسعي للفوز. النصر نادٍ كبير وتاريخي في السعودية، ورغم قوة المنافسين، نسعى للوصول إلى مستواهم». تلك الطموحات لم تأتِ من فراغ، فبيولي يدرك أن الطريق لن يكون سهلًا، لكنه يؤمن بقدرة فريقه على تجاوز التحديات والتفوق.ومع خبرة طويلة تمتد إلى 25 عامًا، يصف بيولي تطور فلسفته التدريبية. فقد تطورت رؤيته لكرة القدم على مر السنوات، وأدرك أن كل فريق وكل لاعب يحملان دروسًا جديدة لاكتشافها «فلسفتي الأساسية هي تحسين أداء اللاعبين المتاحين لي، هذا هو الهدف الرئيسي. وكذلك بناء ثقافة عمل جادة وعقلية تنافسية، وخلق بيئة يساهم فيها الجميع بأفضل ما لديهم للوصول إلى نتائج أفضل». يرى بيولي أن المدرب هو الذي يزرع روح العمل الجماعي، ويضع الأسس التي تجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم على أرض الملعب.في حديثه عن ديربي الرياض، الذي سيكون محط أنظار الجماهير، بدا بيولي متحمسًا لتلك التجربة الجديدة. فهو يعتبرها اختبارًا حقيقيًا لفريقه، إذ سيواجه الهلال الذي يراه فريقًا يبدو «لا يُهزم». يقول بيولي: «ستكون تجربة رائعة، سنواجه فريقًا يبدو أنه لا يُهزم، مما سيجعلها فرصة لاختبار أنفسنا». ويعتبر هذه المباراة فرصة ليست فقط من أجل إثبات قدرات الفريق، بل كذلك لبناء روح المنافسة والتفاني.وعلى الرغم من تجربته السابقة في ديربي «ديللا مادونينا» الشهير، يتجنب بيولي المقارنة بين التجربتين قبل أن يعيش ديربي الرياض بنفسه، ولكنه يسمع منذ وصوله عن الأجواء الحماسية التي تصاحب المباراة «أتوقع أجواء حماسية وجميلة. فالأشخاص الذين يحبون الرياضة ينتظرون بفارغ الصبر المباريات الكبرى، ويشعرون بالإثارة التي ترافقها».أما عن الدوري السعودي بشكل عام، فيرى بيولي أنه يسير نحو النمو والتطور، ويؤمن بأن الأندية السعودية تتقدم بسرعة من حيث البنية التحتية والاحترافية. يقول: «أرى أن هناك كل المقومات لنمو الدوري السعودي ليصبح أكثر أهمية على الساحة العالمية». بيولي معجب بالتحسن المستمر في مستوى اللاعبين، وكذلك بإدارة الأندية التي تسعى لتطوير البنية الرياضية.وفي حديثه عن تجربته مع كريستيانو رونالدو، عبّر بيولي عن إعجابه الشديد بالنجم البرتغالي، ليس فقط كأحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن كقدوة في العمل الجاد والالتزام. يصف بيولي رونالدو بأنه يتمتع بروح تنافسية لا تعرف الكلل، وشغف لا يزال نابضًا رغم السنوات «أكتشف الآن شخصًا قد لا يكون شابًا بعد، لكنه يحتفظ بنفس الحماس والشغف كما كان عندما كان صغيرًا، ويرغب دائمًا في بذل أقصى ما لديه وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق».ورغم انشغاله بالتدريبات والمباريات، بدأ بيولي يندمج تدريجيًا مع الثقافة السعودية. يقول إنه في بداية قدومه كانت حياته تنحصر بين «الفندق والملعب»، لكنه أعرب عن إعجابه بكرم الشعب السعودي واحترامهم «قابلت حتى الآن أشخاصًا مهذبين للغاية ويحملون احترامًا كبيرًا، وهذا أمر إيجابي جدًا بالنسبة لي».بيولي يُظهر تفاؤلًا حذرًا تجاه مستقبله مع النصر، ويؤكد أنه يستعد بكل شغف لخوض التحديات التي تنتظره في رحلته مع الفريق، مؤمنًا بأن هذا التحدي سيكون فرصة لإظهار مدى قدراته كمدرب، وعازمًا على قيادة النصر نحو تحقيق الطموحات المنشودة.