أوضح المحاضر الآسيوي في كرة القدم يحيى جابر لـ«عكاظ»،أن أهم نقاط التفوق في مواجهة الديربي، التي تجمع قطبي الغربية (الاتحاد والأهلي ) مساء غدٍ (الخمس)، عند الساعة الـ9:00، تكمن في ثلاث نقاط، الأولى: تكمن في القوة وتماسك الخطوط، والثانية: في السرعة والتفاعل مع التحولات الدفاعية والهجومية في الوقت المناسب، بينما الثالثة: الضغط العالي واستغلال الفرص وقلة الأخطاء، خصوصاً أن مستوى الفريقين متقارب فنياً، ونقاط الضعف والقوة متشابهة إلى حدٍّ ما.الاتحاد المنتعش..يمتلك العميد سلاحاً قويّاً يتمثل بالنشوة والصحوة الأخيرة للاعب العالمي بنزيما الذي أصبح يمثل نقطة قوة حقيقية في هجوم العميد، ويمتلك الفريق نوعاً من الانسجام والتفاعل والذكاء في التحولات وبالذات الهجومية من خلال مشاركة الأطراف في الهجوم واللعب في وسط الملعب، والتنوع الذكي الذي فعله المدرب، الذي يشجع الأظهرة على الهجوم والاختراق والتسجيل والقدوم بسرعة من الخلف.الأهلي وإعادة الأمليلعب الراقي في هذا الديربي، مباراة إثبات القدرات والوجود وإعادة الأمل لجماهيره، كونه يمتلك بنظري أفضل لاعب في الدوري السعودي فرنك كيسيه، الذي يصنع الفارق في كل موقع يتواجد فيه من الناحية البدنية أو الفنية أو اليقظة أو التوازن أو دقة التمرير أو التصويب، إذ سيمثل تهديداً حقيقيّاً على الاتحاد حال لم يتم الحد من تحركاته الفعالة، كما يمتلك الأهلي أسماء فردية كثيرة، لكن فعاليتها في الملعب تكاد تكون متواضعة مثل الجزائري الموهوب رياض محرز.