في حوار مع برنامج «إل تشيرينغيتو»، تحدث كريم بنزيما، قائد نادي الاتحاد السعودي، عن دعمه لزميله السابق في ريال مدريد، النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية. وأوضح بنزيما أنه تواصل مع فينيسيوس عقب الإعلان عن الفائز، قائلاً: «أرسلت له رسالة، فينيسيوس كان يشعر بالحزن، وهذا طبيعي. من الصعب تقبل الأمر حين تكون التوقعات مرتفعة ويعتقد الجميع أنك الفائز، ثم تتفاجأ قبل ساعات من الحفل بعدم حصولك على الجائزة».وعبر بنزيما عن اعتقاده بأن فينيسيوس كان الأجدر بالجائزة، مشيراً إلى أدائه الحاسم مع ريال مدريد خلال مباريات دوري أبطال أوروبا. وقال بنزيما: «عندما أشاهد المباريات، لا يقوم رودري بما يثير إعجابي مثلما يفعل فينيسيوس. لقد كان مؤثراً في كل مباراة خلال رحلة التتويج بلقب الأبطال».واختتم بنزيما حديثه بالتأكيد على ثقة فينيسيوس في مستقبله الكروي، موضحاً أن صعوبة الموقف من الناحية الذهنية قد تكون تحديّاً مؤقتاً. وقال: «فينيسيوس لاعب مجتهد ويمتلك قوة ذهنية، وسيمضي قدماً في العمل الجاد. أثق أنه سيحقق الكرة الذهبية في يوم من الأيام».