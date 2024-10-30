لم تتوقف مفاجآت مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ انتصر الجبلين (من فرق دوري يلو للدرجة الأولى) على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، في ختام لقاءات دور الـ16 من المسابقة.

بدأ اللقاء برغبة قوية من أصحاب الأرض والجمهور للفوز وخطف بطاقة التأهل الأخيرة للدور ربع النهائي من المسابقة، وتمكن من إحراز الهدف الأول عن طريق ليو لاكروا (د:9)، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع الاتفاق إدراك التعادل عن طريق فيتينهو من ركلة جزاء (د:41). وفي الشوط الثاني واصل الجبلين ضغطه الهجومي وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بواسطة لاعبه كاكا مينديز (د:57)، ولم يتوقف ضغط الجبلين ليحرز الهدف الثالث عن طريق سعد السلولي اللاعب الاتفاقي السابق (د:73)، لينتهي اللقاء بفوز الجبلين بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل الجبلين لدور الثمانية بجدارة واستحقاق، ليكون الفريق الوحيد من دوري يلو للدرجة الأولى الموجود في المسابقة التي غادرها الاتفاق بهذه الخسارة.