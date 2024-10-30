أكد المحاضر الآسيوي في كرة القدم يحيى جابر لـ«عكاظ»، بعد خروج فريق النصر من دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خاسراً أمام التعاون بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الأول بارك، أن مشكلة النصر ⁦ الفنية تكمن في أن 50% من اللاعبين الأساسيين غير مؤهلين للعب في الفريق ليكونوا عناصر فاعلة ومنافسة، رغم أن المدرب السابق للفريق لويس كاسترو، والحالي ستيفانو بيولي على كفاءة تدريبية عالية، إذ يعيش النصراويون أسوأ فترات الموسم الرياضي قبل أقل من 48 ساعة على اللقاء المرتقب في ديربي الرياض مع الغريم التقليدي الهلال بعد خروج «النصر» من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد موجة غضب كبيرة في وسائل «السوشل ميديا» على المستوى الجماهيري والإعلامي وحتى الشرفي إذ أصبح كل شيء في نظر النصراويين سيئ على المستوى الإداري والفني وحتى اللاعبين، وتباينت الانتقادات اللاذعة في كل اتجاه، فهنالك من حمل المدرب الإيطالي بيولي المسؤولية كاملة بسبب إراحته لبعض اللاعبين وعملية التدوير التي قام بها بدءاً من لقاء الخلود، الذي انتهى بالتعادل 3/3، وهنالك من حمل اللاعبين المسؤولية خصوصاً رونالدو، بعد إضاعته فرصة التعادل من نقطة الجزاء في الوقت القاتل، والبعض الآخر حمل مجلس إدارة شركة النصر المسؤولية وتحديداً رائد إسماعيل، والرئيس التنفيذي الإيطالي غويدو، بسبب ما يرونه من وجهة نظرهم أن خياراتهم الفنية وإعداد الفريق لم يكن بالشكل المطلوب. وانتقد النجم الدولي السابق فهد الهريفي فريق النصر وإدارته الفنية، وقال:«النصر لم يقدم المستوى المطلوب منذ قدوم بيولي، والفريق يفتقد للفكر الإداري». وأضاف: «النصر لم يحدد أهدافه هذا الموسم حتى أضاع بطولة الكأس، والتعاون كان أفضل منه منذ الشوط الأول».من جهة أخرى بدأت إدارة النصر القانونية في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه عضو شرفي نصراوي سابق تم سحب عضويته بقرار من وزارة الرياضة بعد أن سخر من النصراويين ووصف محبي النصر وجماهيره بأوصاف غير لائقة، إذ كشف مصدر خاص لـ"عكاظ" أن ما ذكره في تغريدته سيتم التعامل معه قانونياً والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحقه، مشدداً على أن ما كتبه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره.