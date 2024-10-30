تتواصل التحضيرات والاستعدادات في حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاستضافة سباق سال جدة جي تي 2024، والذي يضم سباقين مميزين من أشهر سباقات السيارات في العالم، الأول سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك، والسباق الثاني سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية، والمقرر إقامتها على حلبة كورنيش جدة، في غضون 30 يوما فقط.وستعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، عند استضافتها للمرة الأولى سباق سال جدة جي تي 2024 خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر القادم، حيث ستشهد هذه الفعالية إقامة أطول سباق في تاريخ رياضة المحركات السعودية، وهو سباق جي تي 3، الذي يبلغ طوله ألف كم، ويستمر لمدة 6 ساعات، وتشارك فيه 55 سيارة، وهو أيضًا ثاني أطول حدث في هذه البطولة بعد سباق «كراود سترايك 24 ساعة سبا» من حيث المسافة، كما ستشهد هذه الفعالية أيضًا إقامة سباق جي تي 4 الذي يبلغ طوله 250 كم، وتشارك فيه 50 سيارة.وسيشارك في هذا السباق مجموعة كبيرة من أهم السائقين والصانعين في العالم، من أبرزهم، بورشه، وأستون مارتن، وفيراري، ولامبورجيني، ومرسيدس AMG، وBMW إم سبورت، وأودي سبورت، وفورد.يذكر أن سباق سال جدة جي تي 2024، يُعد إضافة جديدة لروزنامة البطولة لهذا العام، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في الصيف الماضي خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد على هامش سباق «كراود سترايك 24 ساعة سبا»، الذي نظمه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس أر أو موتور سبورت» ستيفان راتيل، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وشركة رياضة المحركات السعودية.