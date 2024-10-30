من المنتظر أن تشهد قائمة المنتخب السعودي التي سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عودة النجم سلمان الفرج لقيادة الأخضر في مبارتي أستراليا (الخميس) 14 نوفمبر القادم، وإندونيسيا (الثلاثاء) 19 من الشهر ذاته، وستكون عودة اللاعب بعد استبعاده من قائمة منتخبنا الوطني قبل خوض مباريات كأس أمم آسيا الماضية، وذلك بعد تصريح المدرب السابق الإيطالي مانشيني بأن هناك لاعبين لا يرغبون بتمثيل الأخضر، إلا أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فرضت غرامات مالية اتجاه الثنائي الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي عاد لتمثيل الأخضر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما غاب الفرج منذ أكتوبر الماضي عن المنتخب السعودي، إذ كشفت «عكاظ» عبر مصادرها أن ملف عودة الفرج لتمثيل الأخضر مجدداً من ضمن الملفات التي تمّت مناقشتها في الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل مع المدرب رينارد (الإثنين) الماضي بحضور الجهاز الإداري، ووضع مصلحة «الأخضر» فوق أية اعتبارات أخرى، لاسيما أن مواجهتي أستراليا وإندونيسيا تشكلان أهمية كبيرة في مشوار التأهل للمونديال القادم، وتفادي خوض مباريات الملحق الآسيوي.الكابتن سلمان الفرج يواصل تألقه مع فريق نيوم الذي انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مغادرته نادي الهلال، إذ يعمل مع زملائه اللاعبين في فريق نيوم من أجل الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويحتل فريق نيوم صدارة ترتيب فرق دوري دوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في المجموعة الثالثة التي يحتل صدارتها منتخب اليابان برصيد 10 نقاط، وأستراليا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف، والبحرين المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وإندونيسيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الصين التي تتواجد في المركز السادس برصيد 3 نقاط.المباراتان القادمتانالخميس 14/ ‏11/ 2024أستراليا × السعودية12:10 ظهراًالثلاثاء 19/ ‏11/ 2024إندونيسيا × السعودية3:00 عصراً