ينهي مدربا الاتحاد والأهلي لوران بلان، وماتياس يايسله، تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الديربي»، الذي يجمع الفريقين غداً (الخميس) الساعة 9:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يجري مدربا العميد والراقي مناورة كروية رئيسية يعتمدان من خلالها الأسلوب الفني، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوضان بها لقاء القمة المرتقبة.ويسعى المدرب الاتحادي لوران بلان لتحقيق فريقه انتصاراً في «الديربي» وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (21)، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.فيما يطمح المدرب الأهلاوي ماتياس يايسله لتحقيق الفوز في «الديربي» والعودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاث، والوصول للنقطة (14)، والمنافسة على مراكز المقدمة في الدوري.يذكر، أن مباراتي «الديربي» في الدوري الموسم الماضي انتهت بفوز الأهلي على الاتحاد في الدور الأول بهدف كيسيه، وفي الدور الثاني بهدف فراس البريكان، وبذلك يحصد المدرب الألماني ماتياس يايسله التفوق على المدربين السابقين للعميد البرتغالي سانتو، والأرجنتيني غاياردو، ويلحق بالفرنسي لوران بلان من خلال الانتصار في قمة الليلة، أم يعيد بلان العميد للانتصارات في مواجهة «الديربي».